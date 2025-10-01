Скидки
Полузащитник «Балтики» Максим Петров: мы можем обыгрывать всех

Полузащитник «Балтики» Максим Петров: мы можем обыгрывать всех
Аудио-версия:
Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о первом поражении команды в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги от московского ЦСКА (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

— Не обидно, что раньше «Локо» потерпели первое поражение в чемпионате? Железнодорожники, хоть и с кучей ничьих, остались последними, кто не проиграл ни одного матча.
— Нет, не обидно. Точнее, обидно просто из-за того, что недодержали ничью с ЦСКА, не продержались всего минуту. Но это не связано с тем, что у «Локомотива» нет поражений. В любом случае мы двигаемся дальше. Считаю, что у нас хорошая команда и хорошие перспективы, чтобы продолжать бороться за высокие места.

— «Балтика» отыграла уже со всеми топ-клубами, кроме «Краснодара». Дальше должно быть полегче?
— Считаю, что в РПЛ сейчас много команд хорошего уровня. Которые навязывают борьбу. Со всеми будет тяжело. Но мы можем обыгрывать всех, — приводят слова Петрова «Известия».

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.

