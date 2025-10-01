Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко высказался о слухах о возможном назначении на пост тренера «Акрона»

Виктор Гончаренко высказался о слухах о возможном назначении на пост тренера «Акрона»
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о его возможном назначении в тольяттинский «Акрон».

— Все эти слухи по поводу «Акрона» — это только слухи?
— Только слухи. И всё-таки вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать. Потому что по игре не могу сказать, что они как-то очень плохо смотрятся, но вот результат такой, к сожалению, это так, — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы Виктора Гончаренко был «Пари Нижний Новгород», который он покинул летом.

Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев: второй пропущенный мяч в игре с «Ахматом» нас прибил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android