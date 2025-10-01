Виктор Гончаренко высказался о слухах о возможном назначении на пост тренера «Акрона»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о его возможном назначении в тольяттинский «Акрон».

— Все эти слухи по поводу «Акрона» — это только слухи?

— Только слухи. И всё-таки вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать. Потому что по игре не могу сказать, что они как-то очень плохо смотрятся, но вот результат такой, к сожалению, это так, — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы Виктора Гончаренко был «Пари Нижний Новгород», который он покинул летом.