Андрей Аршавин назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал»
Экс-нападающий сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим футболистом матча по итогам домашней встречи алма-атинцев с мадридским «Реалом» (0:5) во 2-м туре общего группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Кто лучший игрок матча? Куртуа», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Fonbet.
33-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в выездном матче Лиги чемпионов с алма-атинским «Кайратом» отразил четыре удара в створ своих ворот и завершил встречу без пропущенных мячей.
