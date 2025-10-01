Андрей Аршавин назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал»

Экс-нападающий сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим футболистом матча по итогам домашней встречи алма-атинцев с мадридским «Реалом» (0:5) во 2-м туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

«Кто лучший игрок матча? Куртуа», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Fonbet.

33-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в выездном матче Лиги чемпионов с алма-атинским «Кайратом» отразил четыре удара в створ своих ворот и завершил встречу без пропущенных мячей.

