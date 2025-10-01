Скидки
Главная Футбол Новости

Денис Казанский ответил, какой команде можно поставить двойку за 10-й тур РПЛ

Денис Казанский ответил, какой команде можно поставить двойку за 10-й тур РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказал мнение, какой команде можно поставить двойку за 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги.

«Вот как-то банально ставить двойки тем, от кого ты ждёшь плохой игры, а вот тем, кто должен играть здорово и кто с этим не справляется, вот, наверное, туда — «Краснодару».

А «Пари НН» двойку поставить? Нет, не хочу. Вот опять, ну зачем, давай здесь «Сочи» ещё поставим или «Махачкале», ну что это такое?» — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» в 10-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 0:0. «Пари НН» проиграл «Спартаку» — 0:3.

