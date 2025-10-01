Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Еремиев: «Пафос» забил «Баварии» один из самых красивых мячей общего этапа Лиги чемпионов

Еремиев: «Пафос» забил «Баварии» один из самых красивых мячей общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Окко Александр Еремиев высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Пафосом» и «Баварией» (1:5).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

«Это должен был быть дежурный матч, если бы не Мислав Оршич. Человек, сделавший хет-трик в своём дебютном матче Лиги чемпионов, забил один из самых красивых мячей общего этапа (да, уже можно об этом говорить).

Идеология «Пафоса» — игра в атаку. Для этого туда позвали бывшего помощника Унаи Эмери — Хуана Карлоса Карседо. Доминировать в Лиге чемпионов, разумеется, не получается, но «Пафос» пытался действовать смело. Несколько симпатичных атак, в которых, правда, игроки будто боялись Мануэля Нойера.

А «Бавария» просто была «Баварией». Крайний защитник Лаймер почти весь матч провёл под нападающими. Джексон забил первый мяч за Баварию. Кейн сделал дежурный дубль. Олисе на правом фланге закошмарил Пилеаса — одного из двух киприотов в составе «Пафоса». Молодой Карл трижды пробил за 10 минут. Они куражатся, и остановить их никто не может. Хотя от «Пафоса» этого, пожалуй, и не ждали», — сказал Еремиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android