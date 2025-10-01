Еремиев: «Пафос» забил «Баварии» один из самых красивых мячей общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Окко Александр Еремиев высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Пафосом» и «Баварией» (1:5).

«Это должен был быть дежурный матч, если бы не Мислав Оршич. Человек, сделавший хет-трик в своём дебютном матче Лиги чемпионов, забил один из самых красивых мячей общего этапа (да, уже можно об этом говорить).

Идеология «Пафоса» — игра в атаку. Для этого туда позвали бывшего помощника Унаи Эмери — Хуана Карлоса Карседо. Доминировать в Лиге чемпионов, разумеется, не получается, но «Пафос» пытался действовать смело. Несколько симпатичных атак, в которых, правда, игроки будто боялись Мануэля Нойера.

А «Бавария» просто была «Баварией». Крайний защитник Лаймер почти весь матч провёл под нападающими. Джексон забил первый мяч за Баварию. Кейн сделал дежурный дубль. Олисе на правом фланге закошмарил Пилеаса — одного из двух киприотов в составе «Пафоса». Молодой Карл трижды пробил за 10 минут. Они куражатся, и остановить их никто не может. Хотя от «Пафоса» этого, пожалуй, и не ждали», — сказал Еремиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».