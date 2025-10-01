Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«После «Краснодара» катком должны были проехаться — они проехались». Генич — о «Зените»

«После «Краснодара» катком должны были проехаться — они проехались». Генич — о «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Нынешний «Оренбург», который очень много позволяет у своих ворот, вряд ли мог бы устоять на «Газпром Арене». Вот Виктор Михайлович [Гончаренко] прямо снял с языка, что вот этот эмоциональный фон у «Зенита» после «Краснодара», конечно, они катком должны были проехаться. Они проехались, и после 4:0 они, конечно, устроили себе веселуху с этими двумя пропущенными мячами. Но «Оренбург» уже просто там раскрыл все возможные шлюзы, чтобы убегали лихо в контратаке. Ну и бенефис Максима [Глушенкова], пожалуйста, четыре забил, ещё и в пятом поучаствовал — Соболев же добил удар Глушенкова как раз», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android