«После «Краснодара» катком должны были проехаться — они проехались». Генич — о «Зените»

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (5:2).
«Нынешний «Оренбург», который очень много позволяет у своих ворот, вряд ли мог бы устоять на «Газпром Арене». Вот Виктор Михайлович [Гончаренко] прямо снял с языка, что вот этот эмоциональный фон у «Зенита» после «Краснодара», конечно, они катком должны были проехаться. Они проехались, и после 4:0 они, конечно, устроили себе веселуху с этими двумя пропущенными мячами. Но «Оренбург» уже просто там раскрыл все возможные шлюзы, чтобы убегали лихо в контратаке. Ну и бенефис Максима [Глушенкова], пожалуйста, четыре забил, ещё и в пятом поучаствовал — Соболев же добил удар Глушенкова как раз», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 1 октября 2025
-
12:34
-
12:19
-
12:17
-
12:15
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:34
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:12
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:54
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:17
-
10:12
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:50
-
09:48
-
09:48
-
09:45
-
09:45