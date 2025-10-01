«После «Краснодара» катком должны были проехаться — они проехались». Генич — о «Зените»

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (5:2).

«Нынешний «Оренбург», который очень много позволяет у своих ворот, вряд ли мог бы устоять на «Газпром Арене». Вот Виктор Михайлович [Гончаренко] прямо снял с языка, что вот этот эмоциональный фон у «Зенита» после «Краснодара», конечно, они катком должны были проехаться. Они проехались, и после 4:0 они, конечно, устроили себе веселуху с этими двумя пропущенными мячами. Но «Оренбург» уже просто там раскрыл все возможные шлюзы, чтобы убегали лихо в контратаке. Ну и бенефис Максима [Глушенкова], пожалуйста, четыре забил, ещё и в пятом поучаствовал — Соболев же добил удар Глушенкова как раз», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».