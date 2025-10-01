Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» — ЦСКА: последние пять очных встреч команд перед игрой в Кубке России

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

30.07.2025. Кубок России. ЦСКА — «Локомотив» — 1:1;

19.05.2025. РПЛ. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2;

18.08.2024. РПЛ. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1;

13.04.2024. РПЛ. «Локомотив» — ЦСКА — 3:3;

05.08.2023. РПЛ. ЦСКА — «Локомотив» — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.