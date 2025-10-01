Казанский — о матче «Челси» с «Бенфикой»: Мареска обязан с такими поступками что-то делать

Комментатор Okko Денис Казанский высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Бенфика» (1:0).

«Этот матч дали не с позиции противостояния «Бенфики» и «Челси», которое насчитывает много лет. Разумеется, приезд Жозе Моуринью был во всех заголовках, на первых полосах, на последних полосах английских газет. И действительно, когда он получил работу в «Бенфике», стало понятно, что он сыграет с «Челси» свой первый матч в Лиге чемпионов. Конечно, это отправило нас всех в большие воспоминания о том, как это было на этом стадионе, когда он выигрывал три титула и когда дарил очень много лигочемпионских концертов. Поэтому все камеры были вокруг него, всё настроено на него. А игра была постольку-поскольку. «Челси» выставил смешанный состав, который сложно представить на матч чемпионата против «Ливерпуля» в следующие выходные, понимая класс своего соперника. Но в начале «Бенфика» действительно несколько раз уколола «Челси».

И если бы класс исполнителей в португальской команде был выше, и их уверенность тоже, может быть, и игра пошла бы в другом русле. Тем более что «Челси» — команда, которая сейчас находится не в лучшем состоянии, проиграв «Манчестер Юнайтед» и «Брайтону» в АПЛ. И сейчас их уверенность была немного расшатана. Но повезло, и прострел Гарначо замкнул в собственные ворота опорный полузащитник Риос — 1:0. Дальше Жозе, который пока ещё знакомится со своей командой, припас все замены на последние 15 минут. В этом плане большое преимущество было у Марески. Он менял игроков и укреплял свои позиции.

Совершенно справедливо команда доиграла до финального свистка, так больше особо и не напрягаясь в последней линии. Хотя моменты «Бенфика» создавала, но, как я сказал, класса не хватает для их реализации. Но удивляет ещё одно обстоятельство. В самой концовке вторую жёлтую карточку получил нападающий Жоао Педро за опасную игру в центре поля и удалился. И вот это тоже довольно странная история, потому что в третьем матче подряд игроки «Челси» удаляются. Перед матчем с «Ливерпулем» это действительно уже тенденция. И Энцо Мареска просто обязан с такими поступками что-то делать. Победа, которая была крайне необходима Мареске после серии неубедительных результатов в чемпионате Англии. Ну а Жозе устроил всем вечер воспоминаний на «Стэмфорд Бридж», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».