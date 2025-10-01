Сергей Ташуев объяснил разницу между форвардами «Зенита» Кассьеррой и Соболевым

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о разнице между нападающими санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьеррой и Александром Соболевым.

«Кто из нападающих «Зенита» лучший на данный момент, решает главный тренер. Кто на данный момент лучше готов, кто лучше взаимодействует с партнёрами, очень много нюансов. Здесь, как в моде и музыке, на любителя. Мне больше нравится Кассьерра, он более пластичный, игровой. Соболев — это машина, который толкает и пробивает», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Матео Кассьерра провёл восемь матчей, в которых забил четыре мяча. На счету Александра Соболева девять игр и три гола.