Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев высказался о работе Станислава Черчесова в «Ахмате»

Российский специалист Сергей Ташуев сравнил тренеров Станислава Черчесова и Александра Сторожука.

«Положите на весы Саламыча и Старожука. Они несопоставимы. Черчесову 62 года, у него опыт и мудрость. Он просто правильно расставил акценты и пазл собрал быстро. Два года назад Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 65 лет, Лигу Европы Гасперини выиграл в 66 лет, Лигу Конференций «Олимпиакос» — тренеру тоже за 60 лет, Чемпионат Европы Де Ла Фуэнте выиграл в 65. Всё это опыт и мудрость.

Молодые тренеры — интернетчики. Нет понятия старая и новая школа. Я слежу за всеми тенденциями футбола, постоянно изучаю всё новое. У Стаса хороший возраст, он добавил «Ахмату» то, чего не хватало», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

