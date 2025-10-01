«Галатасарай» подшутил над «Ливерпулем» по мотивам гимна You’ll Never Walk Alone
Пресс-служба «Галатасарая» подшутила над английским «Ливерпулем» после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, перефразировав гимн «красных» You’ll Never Walk Alone (ты никогда не будешь идти в одиночестве). Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Осимхен – 16'
«Ты никогда не будешь идти в одиночестве, но можешь уйти без очков», — сказано в сообщении пресс-службы турецкой команды, которое было опубликовано в социальной сети X.
Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».
