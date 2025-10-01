Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Игорь Дивеев: Мойзес — русский, понимает язык лучше Мусаева

Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём одноклубнике и партнёре по обороне Мойзесе. По словам Дивеева, бразилец уже успел стать русским — он хорошо понимает здешний язык. При этом сам Мойзес застенчиво заявил, что не понимает русскую речь.

Дивеев: Мойзес — русский! Уже именно так и воспринимается. Мойза, скажи какое-нибудь русское матное слово.
Мойзес: Нет-нет!
Дивеев: «Блин» хотя бы.
Мойзес: Я не понимаю по-русски!
Дивеев: Всё он понимает по-русски. Лучше, чем Тамик Мусаев, — сказали Игорь Дивеев и Мойзес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

