Игорь Дивеев: Мойзес — русский, понимает язык лучше Мусаева

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём одноклубнике и партнёре по обороне Мойзесе. По словам Дивеева, бразилец уже успел стать русским — он хорошо понимает здешний язык. При этом сам Мойзес застенчиво заявил, что не понимает русскую речь.

Дивеев: Мойзес — русский! Уже именно так и воспринимается. Мойза, скажи какое-нибудь русское матное слово.

Мойзес: Нет-нет!

Дивеев: «Блин» хотя бы.

Мойзес: Я не понимаю по-русски!

Дивеев: Всё он понимает по-русски. Лучше, чем Тамик Мусаев, — сказали Игорь Дивеев и Мойзес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.