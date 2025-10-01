«Слышим одни сказки». Владимир Быстров назвал тренера РПЛ, претендующего на увольнение

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский является одним из главных кандидатов на увольнение в Мир РПЛ. После 10 туров чемпиона России нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

«Шпилевский — это претендент на увольнение. 10 туров нам говорили, что будет какой-то показатель его работы, но пока мы слышим одни сказки. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить про атакующий футбол. Где твой атакующий футбол? Мы давали ему время, он знает в каких будет условиях, но говорил постоянно про него. У него все плохие.

В матче со «Спартаком» показательный момент, он подзывает игрока к себе для замены, тот машет рукой, идёт вразвалочку и ругается. Вот с таким взглядом. Когда тренер тебя зовёт при любом счете 0:3, 0:7 — не важно, у тебя глаза должны гореть. А у него три замены и три человека нехотя выходят на поле. Значит, он что-то плохо делает внутри команды. Он говорит, что никогда не будет играть в 4-5-1, да по такой схеме можно так сыграть, что люди будут тебе аплодировать», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».