Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич: не знаю, открою я там инсайд, но действительно были проблемы у Глушенкова

Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с нападающим Максимом Глушенковым в санкт-петербургском «Зените».

«Я не знаю, открою я там инсайд или нет. Это даже не слух — реальная история. Я почему говорю про психологическую помощь для Жерсона, может быть, он действительно там тоскует сейчас, хоть и много бразильцев, может быть, он переживает, что не уехал в Саудовскую Аравию. Но действительно были проблемы у Макса [Глушенкова], и, насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин — дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к Николаю Юрьевичу.

Сам приезжал или по просьбе Макса? Сам приехал, чтобы поговорить с Максом, потому что он знал и понимал, что есть какие-то, как сказать, проблемки у Глушенкова с Семаком. И Николай Юрьевич приезжал, вёл разговор, беседу. И у Макса папа — футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Ну и вот, видимо, достучались, потому что именно после этого разговора, визита Николая Юрьевича, Макс, может быть, что-то пересмотрел.

Плюс Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде бы как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, всё наладили, и, судя по всему, как сейчас Макс выглядит и где он играет, и как он играет, это всё пока следствие вот этих разговоров. Сейчас пошёл такой снова конфетно-букетный [период], где ему дают возможность себя реализовать. В футболе не бывает мелочей, и действительно, может быть, какой-то разговор…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
