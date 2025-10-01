Защитник ЦСКА Дивеев: Мусаев — мужик. Сломал нос, теперь два фингала, будто пить начал

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о нападающем армейской команды Тамерлане Мусаеве.

«Я не слышал никакой критики в сторону Мусаева. Тамик — машина, которая работает ежедневно и пашет, как лошадь. Когда-то ему всё это воздастся, и он будет забивать по 40… Ладно, это я перегнул. По 15-20 мячей за сезон! Сейчас он играет со сломанным носом в маске. Мужик — так я его называю. Большинство футболистов ушли бы с поля. А у него перелом точно есть, и теперь такие два фингала, как будто пить начал или не спит неделями (смеётся). Но на самом деле Тамерлан далёк от этого, он чистый профессионал», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.