Гончаренко высказал мнение, почему Рахимов выпустил Кузяева сразу в первом матче с «Локо»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о дебюте полузащитника Далера Кузяева за казанский «Рубин». Кузяев вышел на поле после перерыва в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Железнодорожники выиграли со счётом 1:0.

«Что касается Кузяева, то Рашид Маматкулович [Рахимов] ему очень доверяет, они много с ним работали. И почему, наоборот, надо первую игру ставить, потому что она эмоциональная игра. То есть вот расчёт был на эмоции Кузяева, что он соскучился, хочет играть в футбол, вот эти 45 минут», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».