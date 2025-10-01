Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гончаренко высказал мнение, почему Рахимов выпустил Кузяева сразу в первом матче с «Локо»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о дебюте полузащитника Далера Кузяева за казанский «Рубин». Кузяев вышел на поле после перерыва в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Железнодорожники выиграли со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«Что касается Кузяева, то Рашид Маматкулович [Рахимов] ему очень доверяет, они много с ним работали. И почему, наоборот, надо первую игру ставить, потому что она эмоциональная игра. То есть вот расчёт был на эмоции Кузяева, что он соскучился, хочет играть в футбол, вот эти 45 минут», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

