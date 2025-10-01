Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор — о Баринове: чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия

Мор — о Баринове: чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор высказался по поводу перспектив продления контракта капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с клубом.

«Почему Баринов начал больше бить и забивать? Контракт заканчивается. Это реально влияет. Там же весь вопрос в переговорах с «Локомотивом» в сумме, что игрок хочет одно, а команда хочет меньше. Для того чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия, и с большой долей вероятности на твои условия пойдут», — сказал Мор в видео, опубликованном на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Дмитрий Баринов выступает за московский «Локомотив» с июня 2017 года. В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Баринов иронично ответил на вопрос о предложении «Локомотива», которое его не устроило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android