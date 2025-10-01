Мор — о Баринове: чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор высказался по поводу перспектив продления контракта капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с клубом.

«Почему Баринов начал больше бить и забивать? Контракт заканчивается. Это реально влияет. Там же весь вопрос в переговорах с «Локомотивом» в сумме, что игрок хочет одно, а команда хочет меньше. Для того чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия, и с большой долей вероятности на твои условия пойдут», — сказал Мор в видео, опубликованном на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Дмитрий Баринов выступает за московский «Локомотив» с июня 2017 года. В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.