Каррагер назвал футболиста «Ливерпуля», которого нужно вывести из состава команды

Футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц находится не в форме. Каррагер предложил вывести немецкого хавбека из состава первой команды «красных». Вирц перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Байера», став самым дорогим приобретением мерсисайдцев в истории.

«Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Флориан Вирц. Он не совсем в форме. Он молодой парень, который перешёл в новую лигу.

У него ещё много времени, чтобы освоиться, но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, кем он был в прошлом сезоне, а затем двигаться дальше. Потому что сейчас это бардак», – приводит слова Каррагера Sky Sports.