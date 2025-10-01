Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер назвал футболиста «Ливерпуля», которого нужно вывести из состава команды

Каррагер назвал футболиста «Ливерпуля», которого нужно вывести из состава команды
Комментарии

Футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц находится не в форме. Каррагер предложил вывести немецкого хавбека из состава первой команды «красных». Вирц перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Байера», став самым дорогим приобретением мерсисайдцев в истории.

«Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Флориан Вирц. Он не совсем в форме. Он молодой парень, который перешёл в новую лигу.

У него ещё много времени, чтобы освоиться, но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, кем он был в прошлом сезоне, а затем двигаться дальше. Потому что сейчас это бардак», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Материалы по теме
«Галатасарай» подшутил над «Ливерпулем» по мотивам гимна You’ll Never Walk Alone
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android