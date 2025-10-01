Скидки
Главная Футбол Новости

Кузьмичёв сообщил, что в «Локомотиве» не обсуждали с Бариновым вопрос продления контракта

Кузьмичёв сообщил, что в «Локомотиве» не обсуждали с Бариновым вопрос продления контракта
Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв сообщил, что клуб не обсуждал с его клиентом вопрос продления истекающего летом 2026-го контракта.

«Пока ситуация абсолютно в том же состоянии, как и была. Никаких новостей нет. Никаких договорённостей нет. Генеральный директор «Локомотива» Владимир Валерьевич Леонченко пока не нашёл время для того, чтобы встретиться. Со стороны игрока мы были готовы встречаться, условно говоря, ещё за день до игры с «Рубином».

Но, к сожалению, не всё от нас зависит, поэтому мы ждём, когда руководство клуба найдёт время, чтобы проговорить вопрос о продлении контракта Баринова. Всё будет зависеть от первой встречи и от позиции клуба. Мы её до сих пор пока не понимаем. Из уст генерального директора не прозвучало ровным счётом ничего, кроме того, что он сейчас не может встретиться», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
