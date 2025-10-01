Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Защитник ЦСКА Дивеев: в том году мне было легче забивать

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей результативности. В текущем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

«Я могу сказать, что в том году мне было легче забивать. Сейчас, именно вот в этом сезоне, со мной начали более персонально играть на любых штрафных и угловых. Если посмотреть игру, вот сейчас даже с той же «Балтикой» Андраде со мной просто стоял персонально, даже будь это штрафной, когда ты стоишь в линии, но нет — он стоял со мной персонально. И было тяжело отклеиваться так от игроков. То же самое даже с «Зенитом», когда играешь, Барриос меня персонально берёт так, что ты выбраться не можешь оттуда. Поэтому в этом году мне тяжелее пока выбираться из этого прессинга (смеётся)», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

