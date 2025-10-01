Скидки
Владимир Быстров высказался о роли Ивана Облякова и Матвея Кисляка в ЦСКА

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о роли полузащитников Ивана Облякова и Матвея Кисляка в ЦСКА. После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона армейцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

«Кисляк и Обляков — опорники? Они играют в атаке 70% времени. Они не разрушают, они создают на чужой половине поля. Оба находятся в сумасшедшей физической форме. Кисляк бегает за троих, каждый навес на дальней штанге замыкает. Так что ЦСКА играет без опорников», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет со «Спартаком».

