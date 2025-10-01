Дивеев: Жоао Виктор — один из самых скоростных центральных защитников в РПЛ сейчас

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре в паре с бразильцем Жоао Виктором.

«У него есть очень сильные качества — это единоборства и скорость. Он, наверное, один из самых скоростных центральных защитников в РПЛ сейчас. Я так просто не вспомню, кто у нас бежит быстро, так как он. Тормена? Не, Тормена нет, не сравнится с ним. Кайо, да, Кайо был, но он уже в другой лиге бежит.

А в плане начала атак, да, у него как бы не такой хороший первый пас, но он всё равно пытается в моментах отдавать его, конечно, но там большинство таких именно не под дальнюю ногу или как-то не туда, куда нужно», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».