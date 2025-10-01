Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев: Жоао Виктор — один из самых скоростных центральных защитников в РПЛ сейчас

Дивеев: Жоао Виктор — один из самых скоростных центральных защитников в РПЛ сейчас
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре в паре с бразильцем Жоао Виктором.

«У него есть очень сильные качества — это единоборства и скорость. Он, наверное, один из самых скоростных центральных защитников в РПЛ сейчас. Я так просто не вспомню, кто у нас бежит быстро, так как он. Тормена? Не, Тормена нет, не сравнится с ним. Кайо, да, Кайо был, но он уже в другой лиге бежит.

А в плане начала атак, да, у него как бы не такой хороший первый пас, но он всё равно пытается в моментах отдавать его, конечно, но там большинство таких именно не под дальнюю ногу или как-то не туда, куда нужно», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android