Экс-игрок «Спартака» назвал тренера «Пари НН» Шпилевского шарлатаном

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, назвав его шарлатаном.

«Если про Гвардиолу говорят «лысый шарлатан» в хорошем смысле слова, то Шпилевский — это другой шарлатан. Очень много красивых слов, хорошая обёртка, но, когда её разворачиваешь, там просто ничего нет, там пустота. Он говорит про суператакующий футбол, но всю игру со «Спартаком» у него 90% подсказа было — не атакуем, сидим сзади, сидим, не бежим. Футболисты не любят без мяча играть, и как только они накрывают соперника и забирают мяч, то Шпилевский им кричит — нет, назад, назад. То есть они хотят играть в атакующий футбол, а он им не даёт. А в интервью он говорит совершенно другое», — сказал Мор в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».