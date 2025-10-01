Стартовал второй этап отборочного турнира «Игра твоей мечты» в Ростове-на-Дону

28 сентября 2025 года начался футбольный турнир, организованный МООВ «Клуб волонтёров» совместно с АНО «Объединение 1749» при поддержке Фонда Президентских Грантов и Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области.

В этом году в отборочном этапе приняли участие команды из Ростовской области, Луганской Народной Республики и Республики Адыгея. На церемонию открытия приехал тренер ФК «Ростов» — Виктор Савельевич Онопко. ФК «Ростов» активно поддерживает благотворительный проект, помогая организовывать выезды детей на футбольные матчи и оказывает помощь в проведении отборочного этапа в Ростове-на-Дону.

Фото: Клуб волонтёров

Соревнования, несмотря на дружескую атмосферу, прошли в упорной борьбе со множеством забитых мячей, это и не удивительно, каждая команда стремилась победить и порадовать своих болельщиков. По итогам турнира первое место и вторую путёвку на финальные матчи в Москве завоевала команда Майкопского СУВВУ из Республики Адыгея, одержав шесть побед из шести возможных.

Второе и третье места завоевали команды из Луганской Народной Республики – школы-интерната из Стаханова и Лутугина. Напомним, всего в турнире принимают участие 70 команд из 23 регионов России и Беларуси и сразятся за заветный Кубок Чемпионов и главный приз — поездку в футбольный лагерь в Сочи, где у детей будет возможность проявить себя под чутким руководством профессиональных тренеров.