Дивеев: надеюсь, со «Спартаком» будет интересное дерби, когда красные карточки, драки

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящей встрече со столичным «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 5 октября.

«Особая [подготовка], понятно, будет к «Спартаку», будем разбираться, и, понятно, будет мотивация, потому что это всё-таки «Спартак». Понятно, мы хотим выиграть, но я надеюсь, будет интересная игра именно как дерби. Как последние два-три матча дерби, когда там вот эти красные карточки, драки… Ну, не драки, а такие моменты, когда с судьями, — такое всем нравится: и болельщикам, и нам. И главное, чтобы был положительный результат в нашу сторону», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».