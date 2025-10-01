Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дивеев: надеюсь, со «Спартаком» будет интересное дерби, когда красные карточки, драки

Дивеев: надеюсь, со «Спартаком» будет интересное дерби, когда красные карточки, драки
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящей встрече со столичным «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Особая [подготовка], понятно, будет к «Спартаку», будем разбираться, и, понятно, будет мотивация, потому что это всё-таки «Спартак». Понятно, мы хотим выиграть, но я надеюсь, будет интересная игра именно как дерби. Как последние два-три матча дерби, когда там вот эти красные карточки, драки… Ну, не драки, а такие моменты, когда с судьями, — такое всем нравится: и болельщикам, и нам. И главное, чтобы был положительный результат в нашу сторону», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

