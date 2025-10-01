Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» — «ПСЖ»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

16.04.2024. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4;

10.04.2024. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Барселона» — 2:3;

10.03.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Барселона» — 1:1;

16.02.2021. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4;

08.03.2017. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1.

Полная статистика личных встреч

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира парижане одолели «Интер» (5:0).