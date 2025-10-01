Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «ПСЖ»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

«Барселона» — «ПСЖ»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • 16.04.2024. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4;
  • 10.04.2024. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Барселона» — 2:3;
  • 10.03.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Барселона» — 1:1;
  • 16.02.2021. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4;
  • 08.03.2017. Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1.

Полная статистика личных встреч

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира парижане одолели «Интер» (5:0).

Материалы по теме
«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!
«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android