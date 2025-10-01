Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»: это не игра топ-клуба

Футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за поражение от турецкого «Галатасарая» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Я не увидел игры топ-клуба. «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом.

Думаю, что для тренера прошлый сезон был таким лёгким, что теперь ему придётся по-настоящему отрабатывать свои деньги», – приводит слова Каррагера Sky Sports.