Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко: в кои-то веки нам надо покритиковать «Краснодар»

Виктор Гончаренко: в кои-то веки нам надо покритиковать «Краснодар»
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Я, насколько вспоминаю все южные дерби, и сам, на которых присутствовал в Ростове, — все тяжёлые матчи были абсолютно. Будь то в Краснодаре, будь то в Ростове. Иное дело, что вот в кои-то веки нам надо покритиковать «Краснодар». Казалось, что после поражения от «Зенита» они должны вот из кожи вон вылезти для того, чтобы сейчас взять три очка. А тут прямо такой перебегал, перебил, переборол. «Ростов» уровнем энергии сравнял мастерство, которое было, и добился положительного результата», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Краснодар» без побед уже два тура! «Ростов» жёстко упёрся в южном дерби
«Краснодар» без побед уже два тура! «Ростов» жёстко упёрся в южном дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android