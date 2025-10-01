Виктор Гончаренко: в кои-то веки нам надо покритиковать «Краснодар»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (0:0).

«Я, насколько вспоминаю все южные дерби, и сам, на которых присутствовал в Ростове, — все тяжёлые матчи были абсолютно. Будь то в Краснодаре, будь то в Ростове. Иное дело, что вот в кои-то веки нам надо покритиковать «Краснодар». Казалось, что после поражения от «Зенита» они должны вот из кожи вон вылезти для того, чтобы сейчас взять три очка. А тут прямо такой перебегал, перебил, переборол. «Ростов» уровнем энергии сравнял мастерство, которое было, и добился положительного результата», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».