Маркиньос высказался о судейских ошибках в матчах «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что в судейских ошибках в матчах с участием красно-белых не стоит видеть какого‑то умысла. В игре 8‑го тура Мир РПЛ «Спартак» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2). В концовке первого тайма перед вторым голом бело‑голубых на Маркиньосе, по его словам, произошло нарушение правил, которое главный арбитр встречи Егор Егоров не зафиксировал.

— Видите ли системные судейские ошибки не в пользу «Спартака»?

— Я не очень люблю говорить об этих вещах, потому что я футболист и моё дело играть и помогать команде заработать три очка. Возможно, какие‑то ошибки бывают, но это тоже нормально.

— Перед удалением Деяна Станковича в матче с «Динамо» был ли фол на тебе?

— Я считаю, что да, нарушение было. Если бы мне не наступили на ногу, я бы побежал дальше и у меня не отобрали бы мяч. Но это уже прошлое, нет смысла вспоминать, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков после 10 туров. У лидирующего ЦСКА 21 очко. В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют с армейцами.