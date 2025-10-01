Бубнов выставил оценки игрокам ЦСКА за матч 10-го тура РПЛ с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского ЦСКА за матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Команда получила оценку «пять с плюсом».

По подсчётам Бубнова, ЦСКА за игру набрал 1015 технико-тактических действий при 18% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. ЦСКА располагается на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр.