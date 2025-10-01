Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру в матче с ЦСКА в 10-м туре РПЛ
Поделиться
Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам калининградской «Балтики» за матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Команда получила оценку «единица».
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
По подсчётам Бубнова, «Балтика» за игру набрала 689 технико-тактических действий при 52% брака.
Фото: «Коммент.Шоу»
Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.
«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. ЦСКА располагается на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
17:08
-
17:05
-
16:55
-
16:50
-
16:50
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:34
-
16:32
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:25
-
15:25
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:44