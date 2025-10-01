Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру в матче с ЦСКА в 10-м туре РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам калининградской «Балтики» за матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Команда получила оценку «единица».

По подсчётам Бубнова, «Балтика» за игру набрала 689 технико-тактических действий при 52% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. ЦСКА располагается на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр.