Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру в матче с ЦСКА в 10-м туре РПЛ

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам калининградской «Балтики» за матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Команда получила оценку «единица».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

По подсчётам Бубнова, «Балтика» за игру набрала 689 технико-тактических действий при 52% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. ЦСКА располагается на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр.

Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
