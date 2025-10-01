Кейн — о матче с «Пафосом»: это была хорошая выездная победа
32-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе своего клуба над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15' 0:2 Геррейру – 20' 0:3 Джексон – 31' 0:4 Кейн – 34' 1:4 Оршич – 45' 1:5 Олисе – 68'
«Это была хорошая выездная победа. В прошлом году нам тяжело давались игры на выезде, поэтому мы хотели развить успех, который создали на старте турнира», — приводит слова Кейна официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.
Во вторник в матче с «Пафосом» нападающий оформил дубль. По одному голу в составе гостей записали на свой счёт сенегальский нападающий Николас Джексон, португальский защитник Рафаэл Геррейру и французский вингер Майкл Олисе. В составе хозяев поля забитым мячом отметился хорват Мислав Оршич.
