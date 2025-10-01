Кейн — о матче с «Пафосом»: это была хорошая выездная победа

32-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе своего клуба над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

«Это была хорошая выездная победа. В прошлом году нам тяжело давались игры на выезде, поэтому мы хотели развить успех, который создали на старте турнира», — приводит слова Кейна официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.

Во вторник в матче с «Пафосом» нападающий оформил дубль. По одному голу в составе гостей записали на свой счёт сенегальский нападающий Николас Джексон, португальский защитник Рафаэл Геррейру и французский вингер Майкл Олисе. В составе хозяев поля забитым мячом отметился хорват Мислав Оршич.