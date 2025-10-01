«Зенит» стал лидером по xG в 10-м туре РПЛ, ЦСКА — второй

Санкт-петербургский «Зенит» продемонстрировал наивысший показатель xG среди команд Мир Российской Премьер-Лиги в 10-м туре. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» набрал 3,61 xG в матче с «Оренбургом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:2. Показатель «Оренбурга» — 0,69.

Московский ЦСКА в матче с калининградской «Балтикой» набрал 2,99 xG, выиграв со счётом 1:0. У «Балтики» — 0,43 xG. Минимальный показатель в туре продемонстрировал «Пари Нижний Новгород» (0,34), проиграв столичному «Спартаку» (1,66) со счётом 0:3.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет ЦСКА, набрав 21 очко за 10 матчей.