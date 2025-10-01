«Ему достаётся от Станковича больше всех». Мор — о защитнике «Спартака» Денисове

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о защитнике красно-белых Данииле Денисове. По словам Мора, главный тренер «Спартака» Деян Станкович предъявляет претензии к Денисову на теоретических занятиях.

«Денисов играет много. И я знаю, что на теории ему достаётся от Станковича больше всех. Я вижу, что он немножко затюканный. Он очень старается, но когда получает мяч и у него есть адрес сзади, он голову в центр или вперёд даже не поднимает. Это говорит о его психологии, что он вперёд играть боится», — сказал Мор в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.