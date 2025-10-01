Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор заявил, что Фернандеш выходит на лидирующую роль в «Спартаке» вместо Барко

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что сейчас лидером красно-белых является полузащитник Жедсон Фернандеш, перебравшийся в клуб минувшим летом.

«На первую роль в «Спартаке» потихонечку выходит Жедсон. Если раньше убираешь Барко из команды, это другой «Спартак», то сейчас всё изменилось. Раньше партнёры постоянно искали Барко, чтобы отдать ему мяч, сейчас все ищут Жедсона. Он открывается, и на него играют вперёд, из всех вариантов отдать обостряющий пас выберут его. Когда я играл в «Спартаке», то также отдавал мяч Егору Титову», — сказал Мор в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Ему достаётся от Станковича больше всех». Мор — о защитнике «Спартака» Денисове
