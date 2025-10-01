Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев рассказал, с какой схемой должен играть «Зенит» в этом сезоне

Сергей Ташуев рассказал, с какой схемой должен играть «Зенит» в этом сезоне
Комментарии

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением об игровой схеме санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что сине-бело-голубые должны играть по расстановке с одним нападающим и множеством креативных футболистов под ним. Он отметил прогресс атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Видно, что «Зенит» должен играть в схему с одним нападающим и быстрыми креативными игроками под ним. Семак нашёл наконец нужное сочетание. Я не понимаю, почему не играет Лусиано, это хороший парень. Немножко обеднела игра Луиса Энрике, зато Глушенков четыре мяча забивает», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

