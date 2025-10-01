Мостовой: без Мбаппе и Винисиуса «Кайрат» мог избежать крупного поражения от «Реала»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» Мадрид (0:5).

«Я давал свои мини-прогнозы перед игрой. Говорил, что здесь будет два варианта событий. Один и произошёл. Многое зависело от того, каким составом выйдет «Реал» Мадрид. Прежде всего после того, как они получили пятёрочку голов от «Атлетико». Кто мог предвидеть, что «Реал» проиграет и ещё пять мячей получит?

Думал, что, скорее всего, Алонсо не поставит Мбаппе и Винисиуса. А он их поставил в состав. Они сделали игру. Если бы их не выпустили, то «Кайрат» мог рассчитывать на не крупное поражение. Думал, что они выиграют 3:0. Может, дадут гол ещё забить случайно как-нибудь «Кайрату». Произошло то, что должно было произойти. Вышел Мбаппе и решил всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.