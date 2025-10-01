Новичок ЦСКА Кармо назвал двух футболистов, которых считает своими кумирами

Новичок московского ПФК ЦСКА Энрике Кармо назвал двух футболистов, которых считает своими кумирами. Он выделил бразильского вингера Неймара и аргентинского форварда Лионеля Месси.

«В детстве моими кумирами были Месси и Неймар. Но за «Барселону» не болел, да и вообще ни за какую европейскую команду. Просто с малых лет слежу за обоими, а когда Неймар и Месси были в «Барселоне», я ими восхищался. Я стараюсь научиться чему-то у них, поэтому что это два экстраординарных игрока», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

До осени 2025 года Кармо защищал цвета бразильского «Сан-Паулу». Всего 18-летний форвард провёл за ЦСКА три матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.