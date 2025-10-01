Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Футбол Новости

Новичок ЦСКА Кармо назвал двух футболистов, которых считает своими кумирами

Новичок московского ПФК ЦСКА Энрике Кармо назвал двух футболистов, которых считает своими кумирами. Он выделил бразильского вингера Неймара и аргентинского форварда Лионеля Месси.

«В детстве моими кумирами были Месси и Неймар. Но за «Барселону» не болел, да и вообще ни за какую европейскую команду. Просто с малых лет слежу за обоими, а когда Неймар и Месси были в «Барселоне», я ими восхищался. Я стараюсь научиться чему-то у них, поэтому что это два экстраординарных игрока», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

До осени 2025 года Кармо защищал цвета бразильского «Сан-Паулу». Всего 18-летний форвард провёл за ЦСКА три матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.

