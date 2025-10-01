Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Как Буратино». Владимир Быстров оценил игру Соболева в матче «Зенит» — «Оренбург»

«Как Буратино». Владимир Быстров оценил игру Соболева в матче «Зенит» — «Оренбург»
Аудио-версия:
Бывший российский футболист Владимир Быстров критически отозвался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Соболев вышел, гол забил, а дальше что? Все четыре единоборства, в которые он вступил, он проиграл и ещё сфолил. Он на прямых ногах, как Буратино, подбегает, и его обыгрывают в любую сторону. Я понимаю, счёт был уже крупный, но ты выходишь доказывать.

Его лучшие действия произошли за одну минуту после выхода на поле, всё остальное время он провалил. Соболев — машина для борьбы? Тогда он — «Запорожец». Вы видели, как этот «Запорожец» играл с пробуксовкой в Краснодаре? Его на велосипеде можно обогнать, такую машину», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

Новости. Футбол
