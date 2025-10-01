«Как Буратино». Владимир Быстров оценил игру Соболева в матче «Зенит» — «Оренбург»

Бывший российский футболист Владимир Быстров критически отозвался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

«Соболев вышел, гол забил, а дальше что? Все четыре единоборства, в которые он вступил, он проиграл и ещё сфолил. Он на прямых ногах, как Буратино, подбегает, и его обыгрывают в любую сторону. Я понимаю, счёт был уже крупный, но ты выходишь доказывать.

Его лучшие действия произошли за одну минуту после выхода на поле, всё остальное время он провалил. Соболев — машина для борьбы? Тогда он — «Запорожец». Вы видели, как этот «Запорожец» играл с пробуксовкой в Краснодаре? Его на велосипеде можно обогнать, такую машину», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».