Игор Вуячич: Кузяев может стать лидером «Рубина»

31-летний черногорский защитник «Рубина» Игор Вуячич высказал мнение, что новичок казанского клуба, 32-летний полузащитник Далер Кузяев может стать лидером команды.

«Кузяеву ещё нужно тренироваться, чтобы быть в форме на 100%. В матче с «Локомотивом» Далер показал качество, хорошую работу с мячом. Он поможет нам в этом сезоне. Кузяев может стать лидером «Рубина», — приводит слова футболиста Metaratings.ru.

В сентябре Кузяев подписал контракт с клубом из Казани до конца сезона-2025/26, дебютировал в составе новой команды, выйдя на замену в матче чемпионата с «Локомотивом», и не отметился результативными действиями.

«Рубин» после 10 туров в нынешнем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице с 15 очками.