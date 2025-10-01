«Крылья Советов» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00

Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Крылья Советов — Сочи: онлайн-трансляция матча Кубка России 2025-2026 начнется в 18:00

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Сочи
Сочи
«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за четыре матча. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
