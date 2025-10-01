Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам клятвенно обещали». РФС объяснил ситуацию с «Химками» на совещании в Госдуме

«Нам клятвенно обещали». РФС объяснил ситуацию с «Химками» на совещании в Госдуме
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о ситуации с подмосковными «Химками». Ранее клуб приостановил деятельность и был признан банкротом.

«Ситуация крайне неприятная, хотя подобное в жизни любой компании происходит. Нужно понимать, какие меры воздействия можно предпринять. Помимо сотрудников, много кто пострадал — бюджет, другие субъекты футбола, пострадал РФС, которые давал деньги «Химкам» на развитие детского футбола.

«Химкам» была выдана лицензия потому, что они соответствовали требованиям на тот момент. Позже мы неоднократно вводили запрет на покупку футболистов. Лицензия нужна, чтобы обеспечить стабильность соревнованию. «Химки» доиграли в том числе, благодаря РПЛ, которые авансом выделили денежные средства. РФС мог отозвать лицензию и по ходу сезона.

Почему мы так долго выдавали лицензию, в итоге и не выдали? Наша логика заключалась в том, что если бы не выдали сразу, мы бы никаких денег не получили. Речь шла о порядке миллиарда рублей. Была установлена крайняя точка — 27 мая, когда нам клятвенно обещали. Но сроки по векселям нас не устроили. Мы пошли на этот шаг осознанно, что автоматически привело к принятию решения о банкротстве. Им не было на что участвовать, да и «собственника» не было намерений», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Александр Мостовой: грустно за «Химки», это не красит российский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android