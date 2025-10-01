«Нам клятвенно обещали». РФС объяснил ситуацию с «Химками» на совещании в Госдуме

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о ситуации с подмосковными «Химками». Ранее клуб приостановил деятельность и был признан банкротом.

«Ситуация крайне неприятная, хотя подобное в жизни любой компании происходит. Нужно понимать, какие меры воздействия можно предпринять. Помимо сотрудников, много кто пострадал — бюджет, другие субъекты футбола, пострадал РФС, которые давал деньги «Химкам» на развитие детского футбола.

«Химкам» была выдана лицензия потому, что они соответствовали требованиям на тот момент. Позже мы неоднократно вводили запрет на покупку футболистов. Лицензия нужна, чтобы обеспечить стабильность соревнованию. «Химки» доиграли в том числе, благодаря РПЛ, которые авансом выделили денежные средства. РФС мог отозвать лицензию и по ходу сезона.

Почему мы так долго выдавали лицензию, в итоге и не выдали? Наша логика заключалась в том, что если бы не выдали сразу, мы бы никаких денег не получили. Речь шла о порядке миллиарда рублей. Была установлена крайняя точка — 27 мая, когда нам клятвенно обещали. Но сроки по векселям нас не устроили. Мы пошли на этот шаг осознанно, что автоматически привело к принятию решения о банкротстве. Им не было на что участвовать, да и «собственника» не было намерений», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.