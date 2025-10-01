Экс-владелец «Химок» Садыгов может быть отстранён от футбола на срок от 10 лет

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что бывший владелец подмосковных «Химок» Туфан Садыгов может быть отстранён от футбола на срок от 10 лет. Ранее клуб приостановил деятельность и был признан банкротом.
«Мы продолжали вести переговоры с руководством клуба на счёт долгов. Была определённая уверенность или неуверенность, что всё будет выполнено. В силу тех договорённостей мы запустили официальное дисциплинарное дело, которые начнётся завтра в КДК.
По аналогии с «Тамбовом» может идти речь от 10 и более лет вплоть до пожизненного отстранения. Если будет установлена причастность Садыгова к «Химкам» он тоже будет привлечён. Для установления будут вызывать в том числе сотрудники клуба. Если будет его причастность установлена, то дело будет также рассматриваться КДК и после передаваться в ФИФА, чтобы распространить его на весь мир», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.