Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист «Химок» — о долгах: мне сказали, Садыгов помнит и заплатит, когда станет легче

Юрист «Химок» — о долгах: мне сказали, Садыгов помнит и заплатит, когда станет легче
Комментарии

Александр Зинченко, специалист по работе с болельщиками и юрист «Химок» высказался о долгах подмосковного клуба перед сотрудниками. 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«Генеральный директор Брехов обещал выплатить, но ссылался на господина Садыгова, якобы у него есть списки. Брехов на связи, говорит, что Туфан помнит, но у него сложный период, а когда станет легче, заплатит.

У меня не было общения с Садыговым, но когда я приходил работать, знал, что он имеет отношение к клубу», — передаёт слова Зинченко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Александр Мостовой: грустно за «Химки», это не красит российский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android