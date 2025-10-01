Юрист «Химок» — о долгах: мне сказали, Садыгов помнит и заплатит, когда станет легче

Александр Зинченко, специалист по работе с болельщиками и юрист «Химок» высказался о долгах подмосковного клуба перед сотрудниками. 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«Генеральный директор Брехов обещал выплатить, но ссылался на господина Садыгова, якобы у него есть списки. Брехов на связи, говорит, что Туфан помнит, но у него сложный период, а когда станет легче, заплатит.

У меня не было общения с Садыговым, но когда я приходил работать, знал, что он имеет отношение к клубу», — передаёт слова Зинченко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.