Апелляционное слушание по делу Промеса, вероятно, состоится в 2026 году

Апелляционный суд Амстердама проведёт слушание по делу бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, вероятно, в 2026 году. Об этом сообщило «РИА Новости».

Квинси Промес был взят под стражу в июне 2025 года в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды для отбытия наказания за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. Суммарно футболист приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В последнее время он играл в ОАЭ за «Дубай Юнайтед».