Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Дмитрий Парфёнов: никого не устраивает, где «Торпедо» сейчас находится

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над красноярским «Енисеем». По итогам 12 туров автозаводцы идут на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Юшин – 80'    

«На кону был результат. Никого не устраивает, где наша команда сейчас находится. Стоит задача вылезти из этой непростой ситуации. Поэтому самое главное — это победа. А чтобы её добыть, нужно правильно играть, терпеть и выполнять то, что просим. Мы серьёзно готовились к «Енисею». Что ждали, то и увидели. Когда играешь три матча за девять дней, весь тренировочный процесс, по сути, сводится к теории, тактике, организации. Всё через матчи идёт. Нам ещё в тренерской академии говорили: самая лучшая тренировка — это игра. Через игры и доносим до футболистов необходимую информацию», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

