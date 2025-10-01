Росси: «Вильярреал» — фаворит в матче с «Ювентусом»
Экс-игрок сборной Италии Джузеппе Росси считает, что его бывший клуб «Вильярреал» является фаворитом в матче с «Ювентусом», который состоится в среду, 1 октября, в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вильярреал» — фаворит. 10 лет назад я бы никогда так не подумал, но такова реальность Лиги чемпионов. Сильные стороны «Вильярреала» — командный дух и связь с болельщиками. «Ювентус» окажется в центре жёлтого безумия на стадионе», — приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.
В 1-м туре турнира «Вильярреал» уступил в гостевом матче «Тоттенхэму» (0:1), а итальянцы в домашней встрече сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4).
