Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росси: «Вильярреал» — фаворит в матче с «Ювентусом»

Росси: «Вильярреал» — фаворит в матче с «Ювентусом»
Комментарии

Экс-игрок сборной Италии Джузеппе Росси считает, что его бывший клуб «Вильярреал» является фаворитом в матче с «Ювентусом», который состоится в среду, 1 октября, в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вильярреал» — фаворит. 10 лет назад я бы никогда так не подумал, но такова реальность Лиги чемпионов. Сильные стороны «Вильярреала» — командный дух и связь с болельщиками. «Ювентус» окажется в центре жёлтого безумия на стадионе», — приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.

В 1-м туре турнира «Вильярреал» уступил в гостевом матче «Тоттенхэму» (0:1), а итальянцы в домашней встрече сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4).

Материалы по теме
«Вильярреал» — «Ювентус»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android