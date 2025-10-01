В Госдуме высказались о начале дисциплинарного дела против владельца «Химок» Садыгова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о начале дисциплинарного дела против владельца «Химок» Туфана Садыгова.

«Ситуация находится под наблюдением комитета. Мы работали долгие годы с РФС. Ситуацию никто не бросает. Мы посмотрим, не исключено, что часть сделок можно развернуть, и ситуация изменится в лучшую сторону. Господину Садыгову надо подумать. Может быть, у него есть возможность закрыть этот вопрос. Отстранение для него будет не самым лучшим развитием его карьеры футбольного функционера», — передаёт слова Свищёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.