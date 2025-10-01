В РФС пояснили ситуацию с переговорами по матчам сборной России с Венгрией и США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с переговорами по матчам сборной России с Венгрией и США.

«Мы говорили, что ведём переговоры со многими федерациями, но комментируем только те переговоры, которые завершились. Про США то же самое. Переговоры мы ведём», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.