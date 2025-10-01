Генсек РФС Митрофанов: я не за отстранение Израиля, а за восстановление России в правах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном отстранении Израиля от международных турниров.

«Я не за отстранение Израиля, а за восстановления России в её правах и за возвращение к международным матчам», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией, в сентябре играли с Иорданией и Катаром.